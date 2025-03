Dinamarca vê como positiva alteração da agenda da visita de JD Vance à Gronelândia

A visita do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, à Gronelândia ocorre numa altura em que o chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, reiterou intenções expansionistas face ao território autónomo da Dinamarca, no Ártico.

JD Vance anunciou na terça-feira à noite a visita à base norte-americana de Pituffik na próxima sexta-feira na companhia da mulher, Usha Vance.

Da agenda da deslocação já não consta a visita à cidade de Nuuk, capital da Gronelândia, onde inicialmente estava previsto que a mulher do vice-presidente dos Estados Unidos fosse assistir a uma popular corrida de trenós puxados por cães e que tinha causado polémica com as autoridades dinamarquesas.

"Penso que é muito positivo o facto de os norte-americanos terem cancelado a visita a Nuuk. Em vez disso, vão visitar a base militar, em Pituffik, e não temos nada contra isso", disse Rasmussen.

O chefe do governo autónomo da Gronelândia em funções, Múte B. Egede, qualificou de agressiva a visita de Usha Vance, que pretendia visitar Nuuk na companhia do conselheiro de segurança norte-americano, Mike Waltz, sem terem sido formalmente convidados.

Neste momento decorrem ainda as negociações para a formação do governo autónomo da Gronelândia, após as recentes eleições legislativas na região.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, disse que a visita inicialmente prevista significava uma pressão inaceitável referindo que dois aviões militares norte-americanos com carros de segurança a bordo já tinham chegado a Nuuk na segunda-feira.

"Afinal, eles [delegação norte-americana] vêm buscar os carros que chegaram há dois dias para os levar de novo [para os Estados Unidos] e não vai realizar-se a visita da mulher do vice-presidente e do conselheiro de segurança", disse Rasmussen, que vê a mudança de agenda da visita como um desanuviamento por parte de Washington.

JD Vance afirmou na terça-feira à noite que a Administração de Donald Trump quer "revitalizar a segurança" da Gronelândia porque, acrescentou, é importante para garantir a segurança de todo o mundo.