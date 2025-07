Foram apresentadas as primeiras conclusões da Guardia Civil espanhola sobre o acidente que vitimou Diogo Jota e o irmão, André Silva.

As autoridades concluíram que o rebentamento de um pneu e o possível excesso de velocidade podem ter estado na origem do despiste.



Segundo o jornal espanhol ABC, que cita fontes da investigação, a polícia está a ter em conta as marcas das rodas deixadas pelo carro.



O automóvel estaria, ao que tudo indica, a ser conduzido por Diogo Jota.