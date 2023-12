Diplomacia da União Europeia apoia apelo do secretário-geral da ONU

"Apelo aos membros da União Europeia no Conselho de Segurança da ONU e aos parceiros que partilham as mesmas ideias para que apoiem o apelo do secretário-geral da ONU, António Guterres", afirmou Josep Borrell na conta oficial da rede social X.

"O Conselho de Segurança das Nações Unidas tem de atuar imediatamente para evitar o colapso total da situação humanitária em Gaza", acrescentou.

Borrell apelou também a Israel para que "permita que todas as agências da ONU, incluindo a coordenadora residente e humanitária, Lynn Hastings, prestem apoio urgente aos civis em Gaza".

É a primeira vez, desde que iniciou o mandato em 2017, que António Guterres invoca o artigo 99 da Carta das Nações Unidas, que estabelece que o secretário-geral "pode levar ao conhecimento do Conselho de Segurança qualquer assunto que possa ameaçar a manutenção da paz e da segurança no mundo".

Israel tem levado a cabo uma vasta ofensiva terrestre na Faixa de Gaza desde 27 de outubro, após três semanas de intensos bombardeamentos, em resposta ao ataque realizado pelo grupo islamita palestiniano Hamas no sul de Israel em 07 de outubro, que fez mais de 1.200 mortos, na maioria civis, 5.000 feridos e cerca de 240 reféns.

As operações militares israelitas já provocaram mais de 16 mil mortos na Faixa de Gaza, 70% dos quais mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde tutelado pelo Hamas.