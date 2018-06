Diplomacia dos EUA fornece apoio ao plano de Marrocos para o Saara ocidental

Lusa29 Jun, 2018, 18:14 | Mundo

"É um plano sério, realista e credível, capaz de satisfazer as aspirações da população do Saara ocidental", declarou Sullivan durante uma conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo Nasser Bourita, no âmbito de uma vista diplomática a Marrocos.

O apoio norte-americano aos planos de Rabat coincide com a presença do emissário da ONU para o Saara ocidental, Horst Koehler, num território designado por Marrocos "Províncias do sul do Reino" e que abrange dois terços da antiga colónia espanhola, com um estatuto ainda por solucionar.

"Apoiamos o processo diplomático da ONU e os esforços para encontrar uma solução política mutuamente aceitável para o conflito e que garanta a autodeterminação ao povo do Saara ocidental", declarou Sullivan. "Mas o mais importante é o nosso diálogo com o governo marroquino e o nosso apoio ao que consideramos como um plano sério e realista".

De acordo com os media locais, Koehler deslocou-se hoje a Dakhla, uma cidade situada a norte da Mauritânia.

Prevista entre 23 de junho e 01 de julho, o segundo périplo regional deverá conduzi-lo "a Alger, Nouakchott, Tindouf, Rabouni, Rabat, Laayoune, Smara e Dakhla", segundo o programa anunciado pela ONU.

O seu objetivo é relançar as negociações de paz entre Marrocos e a Frente Polisário, bloqueadas há mais de dez anos.

A Polisário reivindica um referendo de autodeterminação para o Saara ocidental, uma região desértica de 266.000 quilómetros quadrados. Marrocos rejeita qualquer solução que não implique uma autonomia sob a sua soberania.

Rabat assumiu o controlo da maior parte do Saara ocidental a partir de 1975 após a retirada de Espanha, a potência colonial. A Polisário, que combatia o domínio espanhol, proclamou em 1976 a República árabe sarauí democrática (RASD) e combateu as tropas marroquinas até um cessar-fogo concluído em 1991.

A deslocação de Koehler permitiu que as partes reafirmassem a sua perspetiva: a Polisário pretende que o relançamento das negociações permita "preparar a via para o acesso do povo sarauí ao seu direito à autodeterminação", enquanto Rabat insiste na "soberania plena e total de Marrocos sobre o seu Saara".

Marrocos também manifestou o desejo de envolver a vizinha Argélia neste processo, mas em abril Argel anunciou que não pretende envolver-se nas negociações.