Diplomacia Europeia. Ministros da UE reunidos em Copenhaga

As guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, além do Programa Nuclear do Irão, são os temas que marcam a reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, em Copenhaga. Os governantes vão discutir as últimas negociações entre a Ucrânia e a Rússia, mediadas por Donald Trump, e a possibilidade de um encontro entre Volodymyr Zelensky e Valdimir Putin.

Os Chefes da Diplomacia europeia também vão falar sobre possíveis novos compromissos de segurança com a Kiev, como mais apoio militar.



A estratégia de Israel para ocupar a Cidade de Gaza também vai fazer parte dos trabalhos, assim como a discussão de soluções diplomáticas para o Programa Nuclear do Irão.



A reunião é presidida por Kaja Kallas, Chefe da Política Externa da União Europeia.