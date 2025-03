Diplomacia francesa alerta que risco de guerra na Europa nunca foi "tão alto"

, declarou Barrot na rádio France Inter , poucas horas antes de um debate no Parlamento francês sobre a guerra na Ucrânia e a segurança na Europa.É por isso que a França, explicou o chefe da diplomacia francesa,, lamentou, acrescentando que os países europeus estão agora convencidos da

EUA não querem abandonar a Ucrânia

No domingo, o presidente francês garantiu que os participantes na cimeira em Londres estão determinados a agir por uma paz duradoura na Ucrânia e a tomar medidas para garantir a segurança coletiva. Trata-se de um plano elaborado entre Londres e Paris, que incluiria “um ou dois outros países” e aqueles que se queiram juntar, formando uma coligação de interessados, e que será posteriormente transmitido a Washington.na sexta-feira, numa discussão acesa com Volodymyr Zelensky na altura em que foi recebido na Casa Branca. Na entrevista à rádio francesa, Barrot lembrou que, afirmou o governante francês.Apesar da polémica e tensa reunião entre o líder ucraniano e o homólogo norte-americano, que muitos viram como uma “humilhação” de Trump a Zelensky, o MNE francês diz acreditar que os Estados Unidos não têm interesse em abandonar a Ucrânia ou a Europa.Se a Ucrânia capitulasse, não seria apenas uma notícia terrível para este país, uma notícia terrível para os europeus, mas também uma admissão terrível de fraqueza para os Estados Unidos da América”, considerou Barrot.O Reino Unido e a França querem propor uma trégua "no ar, nos mares e na infraestrutura energética", o que"Para pôr fim à guerra de agressão russa na Ucrânia,, continuou.Jean-Noël Barrot considerou "possível", num futuro imediato, retomar o diálogo entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky após a acalorada conversa., explicou.

Pausa nas operações cibernéticas dos EUA contra a Rússia é “difícil de entender”

Nas últimas horas, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenou uma pausa em todas as operações cibernéticas do país contra a Rússia, incluindo ações ofensivas. Esta pausa faz parte de um processo mais alargado de reavaliação das operações dos EUA contra a Rússia e a sua duração não está claramente definida, segundo o, que desenvolveu uma notícia avançada no final da semana passada.Ainda à, o ministro francês admitiu ter tido "um pouco de dificuldade para entender" a pausa ordenada por Hegseth., destacou o ministro francês.Esta pausa ocorre no momento em que Trump está no processo de liderar uma reaproximação histórica com Moscovo. Uma mudança de política externa decidida sem consulta aos europeus e que ameaça a Europa, que durante décadas delegou em Washington a responsabilidade pela própria segurança e proteção.