Diplomacias dos Estados Unidos e da China entram em braço-de-ferro no Alasca

"Vamos apresentar profundas inquietações sobre os atos da China, trata-se de Xinjiang”, atalhou o secretário de Estado norte-americano. Os Estados Unidos acusam Pequim de “genocídio” contra os muçulmanos uigures e responsabilizam o regime pela repressão em Hong Kong, pelas tensões com Taiwan, por ataques cibernéticos e "coerção económica contra aliados" de Washington.Com o mais alto responsável do Partido Comunista Chinês para as Relações Externas, Yang Jiechi, a afirmar: “Esperamos que os Estados Unidos façam melhor com Direitos Humanos. O facto é que existem muitos problemas nos Estados Unidos em relação aos Direitos Humanos, o que é admitido no próprio país”.Blinken já tinha afirmado que os líderes mundiais tinham expressado “profunda satisfação” pelo facto de os EUA estarem a envolver-se novamente com a comunidade internacional após quatro anos da doutrina “América em primeiro lugar” de Donald Trump.O chefe da diplomacia norte-americana acrescentou ter ouvido sentimentos semelhantes durante as visitas que realizou ao Japão e à Coreia do Sul e frisou que o Governo de Biden e os seus aliados estão unidos na luta contra o crescente autoritarismo e assertividade da China no interior e no exterior.

A reunião – em que além de Blinken e Yang estiveram também presentes o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, e o Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA Jake Sullivan - deveria ser uma oportunidade para cada lado avaliar o outro.

“Acreditamos que é importante que os Estados Unidos mudem a sua própria imagem e partem de promover a sua própria democracia no resto do mundo. Muitas pessoas nos Estados Unidos têm pouca confiança na democracia norte-americana (…) segundo estudos de opinião, os líderes chineses contam com amplo apoio do seu povo”, frisou.

O encontro decorre numa altura em crescem as tensões sobre o comércio, abuso de Direitos Humanos no Tibete, em Hong Kong e na região ocidental de Xinjiang, bem como sobre Taiwan, a assertividade de Pequim no Mar do Sul e a pandemia de Covid-19.

Ao que Yang rebateu: “Os Estados Unidos usam a sua força militar e hegemonia financeira para cumprir uma jurisdição do seu poder e suprimir outros países. Abusa das chamadas noções de segurança nacional para obstruir as normas comerciais e incita outros países a atacar a China”.“Deixe-me dizer-lhe, os Estados Unidos não têm qualificação para dizer quem pode dialogar com a China”, acrescentou.Já Blinken recordou que o Governo norte-americano “está empenhado em liderar com a diplomacia para promover os interesses dos Estados Unidos e fortalecer a ordem internacional com base nessas regras. Este sistema não é uma generalização. Ajuda os países a resolver as diferenças pacificamente, a coordenar os esforços multilaterais com eficácia e a participar no comércio global com a garantia de que todos seguem as mesmas regras. A alternativa para uma ordem baseada em regras é um mundo no qual o poder faz o que é certo e os vencedores levam tudo. E esse seria um mundo muito mais violento e instável para todos”.Após a parte aberta à comunicação social, um alto funcionário do Governo dos Estados Unidos afirmou que a delegação chinesa tinha chegado “com a intenção de se exibir, focada em encenações públicas e dramáticas em vez de substância”.“Deixaram isso claro ao violar o protocolo. Tínhamos acordado em fazer uma declaração de abertura de dois minutos para cada delegação. No entanto, enquanto as declarações dos representantes norte-americanos ficaram perto desse limite, a delegação chinesa discursou mais de 20 minutos”, acrescentou.

Os momentos que antecederam a reunião

Quando foi revelado que as duas delegações se iriam reunir no Alasca houve um certo grau de otimismo, pois poderia ser o pontapé de partida para o início de um novo relacionamento entre Pequim e Washington, após o colapso no final do mandato de Trump.

No mês passado após uma chamada telefónica entre Biden e o líder chinês, Xi Jinping, o ministro das Relações Exteriores da China afirmou que “nos últimos anos, as relações China – EUA desviaram-se do caminho normal e enfrentou as maiores dificuldades desde o estabelecimento das relações diplomáticas”.







Com os órgãos de comunicação social chineses a especularem se o “momento Alasca” poderia fornecer bases para isso.



Mas, à medida que a reunião se aproximava, os dois lados começaram a sinalizar que o espaço para acordos era muito reduzido, e a minimizar as possibilidades de um acordo.



Na véspera da reunião, Pequim vaticinou um encontro controverso, com o seu embaixador em Washington a afirmar que os Estados Unidos estavam cheios de ilusões se pensassem que a China chegaria a um acordo.



Apesar de grande parte da política de Biden com a China ainda estar a ser formulada, incluindo a forma de lidar com as tarifas sobre produtos importados da China implementadas por Trump, a sua administração colocou, até agora, uma enfase mais forte nos valores democráticos e nos alegados abusos de direitos humanos por parte da China.



Poucos dias antes da reunião em Anchorage, os Estados Unidos lançaram uma série de ações dirigidas à China, incluindo um movimento para revogar as licenças de telecomunicações, intimações a várias empresas chinesas de tecnologia de informação por questões de segurança nacional e sanções devido a um retrocesso da democracia em Hong Kong.