Diplomatas cataris morrem em acidente a caminho de Sharm el-Sheikh

Outros dois diplomatas ficaram feridos quando o veículo em que viajavam capotou a cerca de 50 quilómetros de Sharm el-Sheikh, acrescentaram.

Os diplomatas, que faziam parte da equipa de protocolo do Qatar, viajavam para a cidade antes de uma cimeira de alto nível para celebrar o acordo de paz entre Israel e o Hamas, na Faixa de Gaza, disseram as autoridades.

As fontes que falaram à agência norte-americana Associated Press (AP) pediram para não ser identificadas já que não estavam autorizadas a dar informações à imprensa.

O Qatar mediou o cessar-fogo entre Israel e o grupo islamita palestiniano juntamente com o Egito e os EUA, sendo que a Turquia também se juntou às negociações no início deste mês em Sharm el-Sheikh.

A estância turística vai acolher cimeira que será copresidida pelo Presidente Abdel-Fattah el-Sissi, do Egito, e pelo homólogo norte-americano, Donald Trump, de acordo com um comunicado da presidência egípcia.

Mais de duas dezenas de líderes mundiais, incluindo o Presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, vão estar presentes na cimeira, ainda de acordo com o comunicado.