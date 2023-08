Diplomatas da CPLP preparam próxima cimeira da organização

Durante o dia de quinta-feira, o Comité de Concertação Permanente da CPLP definiu os documentos a levar hoje ao Conselho de Ministros, incluindo o aumento das quotas dos países associados e o reforço dos poderes do secretariado-executivo.O Conselho de Ministros será presidido pelo chefe da diplomacia de São Tomé e Príncipe, que passa a presidir à CPLP, e tem início às 9h00 locais (menos uma hora que em Lisboa), com declarações à imprensa previstas para as 13h00.





Na cimeira, Francisco André, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação português, quer também "vincar e renovar o compromisso de Portugal com a CPLP, a capacidade de cooperação do diálogo, de articulação de posições com todos os Estados-membros".









Sobre o acordo de mobilidade da CPLP, assinado na última cimeira, em Luanda, em Julho de 2021, "Portugal vem aqui reafirmar o seu compromisso com a implementação" desse projecto, "importantíssimo para o funcionamento e para o relacionamento entre todos os cidadãos" lusófonos.

Para o próximo mandato, São Tomé e Príncipe definiu a juventude e sustentabilidade como os vectores da sua presidência, temas que são, para Francisco André, essenciais para garantir o futuro da organização.