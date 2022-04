Diplomatas expulsos. Japão culpa Rússia por erosão das relações bilaterais

O Governo do Japão protestou formalmente, esta quinta-feira, pela expulsão de oito diplomatas nipónicos da Rússia. Foi esta a retaliação do Kremlin pela expulsão de oito diplomatas russos do Japão, há três semanas. Para Tóquio, cabe a Moscovo a "total responsabilidade" pelo degradar das relações entre os dois países.