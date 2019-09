Direito a ser esquecido. Google ganha processo contra a França

RTP24 Set, 2019, 15:17 | Mundo

“Desde 2014, trabalhámos muito para implementar o direito a ser esquecido na Europa, e por encontrar um equilíbrio entre o direito à informação e o direito à privacidade”, comentou a Google assim que teve conhecimento da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia.





“É bom ver o Tribunal a concordar com os nossos argumentos”, continuou.







O caso discutido na mais alta instância tinha colocado frente a frente o direito de privacidade e o direito de liberdade de expressão, mas desta vez a gigante tecnológica venceu a batalha contra os reguladores franceses. A remoção de informação pessoal pode por em causa a liberdade de expressão e o legítimo interesse público, visto que o leitor também tem o direito a ser informado.











"O administrador de um mecanismo de pesquisa não é obrigado a remover os links em todas as versões do seu motor de busca”, concluiu esse comunicado.

Do início do processo à decisão final





O caso do “direito ao esquecimento” arrastava-se há praticamente cinco anos desde que o Tribunal de Justiça da União Europeia obrigou a Google a retirar da sua base de dados informações sobre os cidadãos, caso assim o desejassem.

O direito a ser esquecido

"Caberá ao tribunal nacional verificar se as medidas adotadas pela Google atendem a esses requisitos", revelou o comunicado do Supremo Tribunal.





Em Portugal, este direito do cidadão encontra-se em vigor desde maio deste ano devido ao Regulamento Geral de Proteção de Dados.



”, pode ler-se na decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia.Dois anos mais tarde, a Comissão Nacionalo de Informática e das Liberdades francesa (CNIL) requereu à Google que apagasse os dados em todos os sites, incluindo os que não estavam soba alçada da lei europeia.No entanto, a empresa norte-americana rejeitou o pedido no mês seguinte e a comissão para a proteção de dados francesa decidiu multar a gigante tecnológica, no valor de 100 mil euros, por esta se recusar a retirar osda internet.A Google acabou por contestar a medida e levou o caso a instâncias superiores em França até que o Tribunal de Justiça Europeu foi chamado a intervir.A decisão final do Supremo Tribunal acabou por declarar quePara além disso, o tribunal também emitiu uma segunda decisão em relação à informação sensível publicada na internet.Nestes casos,Isto significa que as informações sobre a vida sexual de uma pessoa ou sobre uma condenação criminal não vão ser eliminadas automaticamente da rede online.Eliminar dados pessoais da internet parecia uma tarefa impossível, mas rapidamente passou a ser bastante real.Em maio de 2014, o Tribunal de Justiça da União Europeia determinou que, em algumas circunstâncias, os cidadãos europeus poderiam forçar as empresas de pesquisa a apagar páginas da internet que continham informações confidenciais.No entanto, esta decisão apenas podia ser aplicada aA ideia seria ocultar informações confidenciais “irrelevantes” - ao abrigo do “direito a ser esquecido” - como o fato de uma pessoa ter cometido um crime ou ter um caso extraconjugal.Contudo, a eliminação destesdeve "ser acompanhada de medidas que efetivamente impeçam ou, pelo menos, desencorajem seriamente um usuário da Internet" de poder aceder aos dados de um dos sites não pertencentes à União Europeia.Já no Reino Unido, o direito a ser esquecido deve continuar a ser aplicado, pelo menos a curto e médio prazo, mesmo que o país deixe a União Europeia, com ou sem acordo."Como é aplicada pode divergir ao longo do tempo, já que os tribunais do Reino Unido não seguem as decisões do TJE e do Supremo Tribunal ", revelou à BBC um porta-voz da empresa de advocacia"No primeiro dia, vamos ter uma versão do GDPR [Regulamento Geral de Proteção de Dados] no Reino Unido, incluindo o direito de ser esquecido", concluiu.