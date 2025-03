Direitos Humanos. ONU preocupada com a "mudança fundamental na direção" dos EUA sob a Administração Trump

Perante o Conselho dos Direitos Humanos em Genebra, o alto comissário das Nações Unidas Volker Turk mostroudos Estados Unidos sob a orientação do presidente Donald Trump."Temos desfrutado de apoio bipartidário dos EUA sobre Direitos Humanos ao longo de muitas décadas. Agora, afirmou Turk.Sem referir o nome do presidente dos EUA, Turk ressalta que o caminho dos Direitos Humanos. Alerta mesmo que as recentes decisões da Administração norte-americana estão a ser usadas para “”. Deixa assim um recado:”, acrescentou.

Desde que assumiu o cargo, em 20 de janeiro, Trump emitiu diversar ordens executivas destinadas a desmantelar programas de diversidade, equidade e inclusão em todo o governo federal e no setor privado.

Poder dos oligarcas das tecnologias



Turk apontou o dedo também ao poder de algumas empresas tecnológicas, que classifica como posse de oligarcas. Acusa-os de exercer influência sobre os utilizadores das redes sociais, manipulando-os.





“Um pequeno número de oligarcas de tecnologia não-eleitos tem os nossos dados: eles sabem onde vivemos, o que fazemos, os nossos genes e as nossas condições de saúde, os nossos pensamentos, os nossos hábitos, os nossos desejos e os nossos medos. Eles conhecem-nos melhor do que nós próprios, e sabem manipular-nos", alega o alto comissário.

Este discurso de Turk perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra - um órgão do qual Trump desvinculou os EUA em fevereiro - está entre as observações mais críticas relativamente ao impacto das políticas da Administração norte-americana.