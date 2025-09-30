Diretivas para a América: Trump acena com um “inimigo interno” e Hegseth não quer generais “gordos”

Hegseth quer limpar os destroços





Pete Hegseth não se coibiu de enunciar um lema para estes tempos que aí vêm: "FAFO". Numa tradução livre desta sigla teremos "F* Around and Find Out", que funciona como uma ameaça: "Faz m* e vais ver".





O chefe dos militares prometeu mudanças profundas na forma como as queixas de discriminação são tratadas e como as acusações de má conduta são investigadas no Pentágono, afirmando que o sistema atual deixa os altos dirigentes a andar sobre 'casca de ovo'.

Esta terça-feira, Donald Trump rumou à base e centro de treino dos fuzileiros na Virgínia para explicar essa lista de prioridades ao aparelho militar americano. Donald Trump terá sido igual a si próprio, num discurso centrado em si mesmo e apontando a todos aqueles que considera seus inimigos, o que por norma vale observações que têm tão pouco de lisonjeadoras como de verdadeiras contra os jornalistas, os adversários democratas, muitas das vezes apontados não como adversários mas como inimigos, e contra os legisladores que o contrariam.Foi o que aconteceu esta tarde em Quantico, mas o violento discurso entregue por Trump à elite militar do país, de acordo com a, foi acolhido por um silêncio dos generais e almirantes reunidos na base militar dos fuzileiros. Igual para o apelo às altas chefias no sentido de se mobilizarem contra o “inimigo interno”.Rotulando de “inimigo interno” essa agenda MAGA de luta contra os imigrantes indocumentados, contra o jornalismo e a oposição em Washington. Trump ter-se-á lançado em Quantico numa diatribe violenta contra os seus ódios de estimação, com a agênciaa sublinhar que não é normal um presidente entrar pela via das considerações partidárias quando perante este tipo de plateias. Mas Trump não é um presidente normal no respeitante ao politicamente correto.Quando deixava a Casa Branca para se dirigir a este encontro de generais, afirmou: “Se houver alguém de quem não goste, despeço-o imediatamente”. Reafirmaria depois esta ideia dizendo diretamente às altas patentes que quem não estivesse com ele podia ir-se embora.Sobre o inimigo interno agora nomeado, Trump falou das cidades “geridas pelos democratas da esquerda radical (...) San Francisco, Chicago, Nova Iorque, Los Angeles”.“São lugares perigosos. E nós vamos colocá-las em ordem uma a uma e isso será algo muito importante para algumas pessoas nesta sala. É também uma guerra. É uma guerra interna”, afirmou o presidente, lamentando as críticas que mereceu por ter enviado militares para várias cidades para combater a criminalidade e a imigração ilegal.Pete Hegseth, estrela da Fox News e agora líder do Pentágono – o novíssimo Ministério da Guerra de Donald Trump, anteriormente designado por Ministério da Defesa –, tinha apontado a decadência do setor militar para dizer que o exército devia virar as costas a “décadas de declínio” devido às políticas de diversidade."Estamos a limpar os destroços", afirmou Hegseth, a quem incomodam os cabelos compridos e as barbas no exército.“Tornámo-nos no Ministério do, mas isso acabou”, anuncio o chefe do Pentágono, para assegurar que a escolha dos militares passaria a obedecer “apenas ao mais elevado padrão masculino”.A observação do secretário da Defesa foi mais longe, com Pete Hegseth a apontar a um modelo em que os militares passarão a estar bem barbeados, com cabelo curto e na melhor forma física: “[É] inaceitável ver generais e almirantes com excesso de peso”.A luta contra as alterações climáticas, o assédio, líderes “tóxicos” ou ainda a promoção baseada na raça e no género são outros “resíduos ideológicos” que Hegseth diz deixados pela anterior administração e que promete apagar no seu ministério.