Diretor da CIA em Cuba para reuniões com altos funcionários do governo de Havana



"Ambos os lados sublinharam o seu interesse em desenvolver a cooperação bilateral entre as agências de informações, visando a segurança de ambos os países, bem como a segurança regional e internacional", referiu o comunicado. O governo afirmou ainda ter dito à delegação norte-americana que Cuba não representa uma ameaça à segurança nacional dos EUA.









A visita de Ratcliffe foi breve e o seu avião foi visto a deixar Cuba durante a tarde.







A recente aproximação entre Washington e Havana coincide com protestos no país devido à constante quebra de fornecimento de eletricidade, causada em grande parte pelo bloqueio petrolífero norte-americano a Cuba e após Havana ter perdido o apoio da Venezuela de Nicolás Maduro. Há uns dias, o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciara que os dois adversários de longa data "iriam conversar".A recente aproximação entre Washington e Havana coincide com protestos no país devido à constante quebra de fornecimento de eletricidade, causada em grande parte pelo bloqueio petrolífero norte-americano a Cuba e após Havana ter perdido o apoio da Venezuela de Nicolás Maduro.

"Pronto" a aceitar ajuda dos EUA





O fornecimento de eletricidade, precário, tem vindo a agravar-se na ilha, devido ao esgotamento das reservas de gasóleo e fuelóleo que alimentam os geradores, complementares à produção de electricidade das sete centrais termoeléctricas do país.





Sem opções perante a crescente revolta popular, o governo cubano afirmou, esta quinta-feira, estar "pronto" a considerar uma proposta de ajuda dos EUA no valor de 100 milhões de dólares. Washington renovou quarta-feira a sua oferta de 100 milhões de dólares de ajuda dos Estados Unidos, sob a condição de que a distribuição seja feita pela Igreja Católica, sem passar pelo Governo comunista.







Acreditando que tal ajuda, se cumprir os padrões humanitários internacionais, não encontraria obstáculos por parte do governo cubano, o presidente Miguel Díaz-Canel não deixou de apontar a responsabilidade de Washintong na crise,.





O fim do bloqueio imposto pelos EUA seria uma forma mais simples de ajudar a ilha, considerou.



"Seria possível mitigar os danos mais facilmente e rapidamente suspendendo ou flexibilizando o bloqueio, uma vez que é do conhecimento geral que a situação humanitária na ilha é friamente calculada e provocada" por Washington, declarou Díaz-Canel na rede X.

"Acendam as luzes"

Os repetidos cortes de energia causaram na noite de quarta-feira uma rara agitação política expontânea em Havana. Os residentes manifestaram o seu desesperam com os apagões que podem durar 20 horas, ou até mais.



Moradores de vários bairros da capital bateram em panelas e frigideiras para expressar a sua frustração, segundo relatos recolhidos pela AFP. "Acendam as luzes!", gritavam os moradores de Playa, um bairro na zona oeste da capital. Na quarta-feira, o Ministro da Energia e Minas afirmou que a ilha não tinha "absolutamente nenhum fuelóleo e absolutamente nenhum gasóleo" para os geradores. Indicou ainda que as 100 mil toneladas de crude do petroleiro russo, autorizado a atracar no final de março, já tinham sido "esgotadas".





A situação, já crítica nos últimos dias, agravou-se ainda mais na manhã de quinta-feira, com sete das 15 províncias a sofrerem com apagões.





Ao meio-dia, porém, quatro províncias já tinham sido novamente ligadas à rede elétrica nacional, segundo as autoridades.



A empresa de energia anunciou ainda na quinta-feira que a central termoelétrica de Antonio Guiteras, localizada a cerca de 100 km de Havana e responsável pela maior parte do fornecimento de eletricidade do país, tinha sido desligada da rede devido a uma "fuga na caldeira".



As reparações poderão demorar vários dias, de acordo com as autoridades.

A presença de um avião do governo norte-americano, no aeroporto internacional da capital cubana, após apelo de Trump para negociações, deu azo a várias especulações, levando depois ao comunicado do governo cubano, divulgado pela emissora estatal Cuba Debate.