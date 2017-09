Diretor de operações da Jerónimo Martins na Colômbia detido por crimes de corrupção

RTP21 Set, 2017, 19:46 | Mundo

No âmbito do combate contra a corrupção privada na Colômbia, a Procuradoria-Geral junto com a polícia nacional colombiana detiveram Pedro Costa Coelho, diretor de operações da ARA, empresa do grupo Jerónimo Martins.



Pedro Costa Coelho, de nacionalidade portuguesa, foi detido na quarta-feira por crimes de corrupção privada, tais como pedidos de benefício - cerca de 14 mil a 22 mil euros - a várias empresas para a construção de novas lojas da rede e de ter pedido um emprego fictício para a sua cônjuge a uma empresa contratada, da qual também terá recebido um pagamento de quase seis mil euros.



A queixa partiu da própria empresa, a Jerónimo Martins, que detetou "a existência de um potencial caso de corrupção privada, em benefício próprio e em prejuízo da Companhia, detetado pelos sistemas internos". Um comunicado da empresa, citado pelo jornal colombiano Portafolio, acrescentou ainda que "graças à atuação conjunta com as autoridades colombianas, foi possível avançar para a instauração de um processo, que resultou na detenção anunciada".