Diretor do FBI anuncia investigação por "terrorismo" sobre ataque a uma universidade na Virginia

"Um indivíduo armado abriu fogo na universidade Old Dominion, causando um morto e dois feridos", afirmou Kash Patel, um ataque em cujo autor foi morto.

Uma pessoa foi morta e outras duas ficaram feridas por um atirador que abriu fogo antes de ser morto na Universidade Old Dominion em Norfolk (Virginia), no leste dos Estados Unidos, "um ato de terrorismo", segundo o FBI.

A polícia da universidade, da cidade e os serviços de socorro "reagiram imediatamente", informou a instituição num comunicado, acrescentando que os feridos foram levados para um hospital local.

"O atirador faleceu graças a um grupo de estudantes corajosos que intervieram e o dominaram, ações que, combinadas com a reação rápida das forças de segurança, salvaram indiscutivelmente vidas", acrescentou.

O atirador foi identificado por vários meios de comunicação americanos como Mohamed Bailor Jalloh, 36 anos, um antigo membro da Guarda Nacional que tinha-se declarado culpado em 2016 de tentativa de apoio ao grupo Estado Islâmico (EI).

Condenado a 11 anos de prisão, tinha sido libertado em 2024, segundo as mesmas fontes.

As aulas na universidade Old Dominion foram canceladas.

Os tiroteios em escolas ou universidades são uma tragédia recorrente nos Estados Unidos, devido, em particular, à facilidade de acesso a armas de fogo.