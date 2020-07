Diretor do FBI arrasa China: "É a maior ameaça para os EUA"

Num discurso que durou quase uma hora no Hudson Institute, em Washington, o responsável pelo Departamento Federal de Investigação (FBI) considerou a China “a maior ameaça a longo prazo para a informação e propriedade intelectual da nossa nação e para a nossa vitalidade económica”, avançando ainda que o FBI tem atualmente mais de duas mil investigações abertas contra o Governo chinês.







“Chegámos a um ponto em que o FBI está a abrir um novo caso de contrainteligência relacionado com a China a cada dez horas”, destacou.“O Governo chinês está envolvido numa vasta e diversa campanha de roubo e de influência maligna e consegue executar essa campanha com uma eficiência autoritária”, afirmou o diretor do FBI. “São calculistas, são persistentes, são pacientes e não se sujeitam às restrições justas de uma sociedade democrática e aberta nem à força da lei”.Wray especificou quesobre investigações relacionadas com a pandemia.“A China está envolvida num esforço governamental para se tornar a única superpotência do mundo por qualquer meio que seja necessário”, criticou, alertando que “os riscos não poderiam estar mais elevados”.

Wray acusou a China de levar a cabo “uma sofisticada e maliciosa campanha de influências” que utiliza “chantagem e subornos” para influenciar o discurso público e as políticas governamentais dos EUA.

Segundo Christopher Wray, conforme a pandemia de Covid-19 se vai multiplicando pelos Estados Unidos,. O responsável garantiu que a China pediu recentemente a um senador dos EUA que introduzisse uma resolução precisamente nesse sentido.“Toda esta pressão aparentemente irrelevante vem juntar-se a um ambiente de políticas no qual os americanos se encontram ameaçados pelo Partido Comunista chinês”, sublinhou.

“Caça às raposas”

Wray garantiu ainda que Xi Jinping está a liderar uma campanha apelidada de “Fox Hunt” (“Caça às raposas”) para intimidar chineses que vivem no estrangeiro, tentando o seu regresso, por considerar que representam ameaças ao Governo desse país asiático.“Estamos a falar de rivais políticos, dissidentes e críticos que procuram expor as imensas violações dos Direitos Humanos por parte da China”, explicou.Segundo o responsável, “quando não consegue localizar um alvo da Fox Hunt, o Governo chinês envia um mensageiro para visitar a família desse alvo nos Estados Unidos”. “A mensagem que ele passa?”.Por esta razão, o líder do FBI pediu a pessoas que tenham nascido na China e residam nos Estados Unidos que contactem a agência federal caso responsáveis chineses tentem alcançá-los e forçar o seu regresso.

Pequim já defendeu este programa no passado, considerando-o parte de um esforço legítimo contra a corrupção, mesmo depois de em 2015 relatórios terem revelado que a Administração Obama alertou o Governo chinês contra o envio de autoridades que procuravam dissidentes nos EUA.