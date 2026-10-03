Diretor prisional do Tennessee demite-se após execução falhada de Christa Pike

De acordo com o governador do Tennessse, o comissário do Departamento de Correções, como é formalmente designado o cargo, vai demitir-se este mês.

Numa declaração citada pela agência Associated Press (AP), a decisão foi tomada "tendo em conta os melhores interesses dos habitantes do Tennessee", enquanto uma análise independente tenta determinar o que aconteceu na quarta-feira, dia em que o estado falhou a execução de Christa Pike, após a administração de duas doses de um químico letal.

"Acredito que esta análise é totalmente apropriada e necessária, e estou disponível para fazer tudo o que for possível para determinar exatamente o que ocorreu", disse o diretor.

Após a administração do químico, Pike foi levada para um hospital, onde esteve ligada a um ventilador e inconsciente nas horas seguintes, de acordo com os seus advogados.

O pessoal médico no hospital tentou salvar a vida de Pike e, na quinta-feira, estava a tentar limpar do organismo as duas doses de pentobarbital, a substância usada pelo estado do Tennessee para executar os condenados à morte.

O falhanço deixou os dois lados do debate acerca da pena de morte em busca de respostas, com o governador Bill Lee a pedir uma análise independente ao sucedido.

O diretor prisional Frank Strada acredita que o estado agiu de "acordo com o protocolo estabelecido".

Já os representantes de Christa Pike acreditam que os problemas com os cateteres intravenosos fizeram com que o pentobarbital entrasse no seu corpo em vez de entrar na sua corrente sanguínea.

"Aparentemente, em nenhum momento qualquer membro da equipa de execução se apercebeu de que os cateteres intravenosos não estavam corretamente posicionados ou que as veias tinham rebentado e que o pentobarbital estava, total ou parcialmente, a entrar no corpo da senhora Pike", escreveram no processo judicial.

Strada assumiu o cargo no Departamento de Correções em janeiro de 2023, após ter desempenhado as funções de vice-diretor do Departamento de Correções do Arizona.

No final de 2024, anunciou que o Tennessee estava a alterar o seu protocolo de injeção letal e usaria apenas pentobarbital.

Pike tinha 18 anos quando ela e o namorado torturaram e mataram uma colega de turma, Colleen Slemmer, num ataque de ciúmes.

Mais tarde, tornou-se uma das mulheres mais jovens a ser condenada à morte.