Dirigente da comissão eleitoral das Honduras denuncia fraude nas presidenciais
O representante do Partido Livre (esquerda, atualmente no poder) no Conselho Nacional Eleitoral (CNE) das Honduras denunciou uma alegada fraude eleitoral orquestrada pelos candidatos de direita e com influência dos Estados Unidos.
Numa conferência de imprensa realizada na quinta-feira, Marlon Ochoa falou de um golpe e de uma fraude eleitoral pelos partidos da direita, através de um plano que descreveu como sinistro.
"Estes acontecimentos que estou a descrever não são isolados; fazem parte de uma operação coordenada entre forças internas do sistema bipartidário e uma interferência estrangeira aliada que está a impor uma decisão eleitoral que pertence ao povo soberano", disse Ochoa.