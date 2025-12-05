Dirigente da comissão eleitoral das Honduras denuncia fraude nas presidenciais

Numa conferência de imprensa realizada na quinta-feira, Marlon Ochoa falou de um golpe e de uma fraude eleitoral pelos partidos da direita, através de um plano que descreveu como sinistro.

"Estes acontecimentos que estou a descrever não são isolados; fazem parte de uma operação coordenada entre forças internas do sistema bipartidário e uma interferência estrangeira aliada que está a impor uma decisão eleitoral que pertence ao povo soberano", disse Ochoa.