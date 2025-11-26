Dirigentes da Defesa dos EUA reúnem-se com líderes das Caraíbas

O secretário da Defesa, Pete Hegseth, vai viajar para Santo Domingo, capital da República Dominicana, e reunir-se com os principais dirigentes, incluindo o Presidente, Luis Abinader, o homólogo, tenente-general Carlos Antonio Fernández Onofre e outros oficiais, anunciou hoje o Pentágono.

O anúncio foi feito no mesmo dia em que o chefe do Comando Conjunto de Estado-Maior dos EUA, general Dan Caine, se reuniu com a primeira-ministra de Trindade e Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Os EUA destacaram para a zona a que já é a sua maior força militar em gerações e têm atacado barcos e lanchas, desde setembro, que dizem transportar droga. Até agora, já foram realizados 21 ataques e mortas 83 pessoas.

As ações são vistas como pressão sobre o Presidente venezuelano, Nicolas Maduro, com vista ao seu eventual derrube.

As deslocações de Hegseth e Caine ocorrem quando Donald Trump avalia o lançamento de ações militares contra Maduro, que tem sido acusado de narcoterrorismo nos EUA.

Enquanto a maioria dos líderes caribenhos não se tem pronunciado sobre os ataques, apelando à paz e ao diálogo, Persad-Bissessar tem-se destacado pelos seus elogios públicos aos ataques mortíferos.

Isto levou o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Trindade, Amery Browne, a aformar ao jornal local Newsday que a Persad-Bissessar estava a ter afirmações "irresponsáveis" e se tinha isolado do bloco regional, o Caricom.

Caine e Hegseth já tinham visitado a região em setembro, deslocando-se a Porto Rico depois de navios, com centenas de fuzileiros a bordo, ali terem chegado para o que então foi descrito como exercícios de treino.