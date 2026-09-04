Dirigentes do Reform UK renunciam após escândalo na extrema-direita britânica

A lei britânica proíbe o financiamento ou doações estrangeiras para fins políticos.

. A encomenda fixou-se nas 30 mil libras (cerca de 35 mil euros).As informações foram recolhidas por dois jornalistas da organização Verbatim disfarçados de doadores norte-americanos com ligações ao Reino Unido, que passaram um ano a acompanhar as autoridades do partido.As falsas negociações culminaram num almoço com Nigel Farage, líder do Reform UK, que a certa altura chega a agradecer aos supostos doadores.Farage falou esta sexta-feira sobre a polémica demissão dos dois dirigentes e disse que os seus assessores foram vítimas de uma armadilha.No congresso anual do partido, em Birmingham, o Reform UK voltou a negar as acusações junto dos seus apoiantes, colocando em segundo plano o programa previamente divulgado para a conferência.James Orr, professor de filosofia na Universidade de Cambridge explicou que o Reform não esteve envolvido no negócio das sondagens. Dan Jukes ainda não se pronunciou.