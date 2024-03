Discurso Estado da União. Biden deverá anunciar porto para ajuda humanitária em Gaza

A assistência humanitária - que está a ser bloqueada tanto pelo exército israelita como por grupos de cidadãos israelitas que pensam assim forçar a libertação dos reféns - não entra em Gaza de forma fluente há vários meses e são já muitos os relatos de crianças palestinianas que estão a morrer à fome devido a este cerco ao território.

Nos últimos dias houve a largada de alimentos através de aviões que sobrevoaram a região, mas é ideia consensual que essa opção não vai resolver a crise humanitária que enfrentam os palestinianos. Estima-se que mais de um milhão de deslocados sejam neste momento incapazes de se abrigar e de se alimentar, com Telavive a prometer endurecer ainda mais o cerco à Faixa de Gaza depois da inexistência de notícias de desbloqueamento de um acordo para a interrupção dos bombardeamentos e libertação dos reféns israelitas.





De acordo com funcionários da Administração próximos do presidente, Joe Biden fará saber esta noite que ordenou aos militares norte-americanos “que empreendam uma missão de emergência para estabelecer um porto em Gaza, trabalhando com outros países alinhados neste projeto e também com parceiros humanitários”.



O porto será temporário mas permitirá desde logo aumentar o fluxo de assistência humanitária no enclave na ordem das “centenas de camiões” por dia.



As questões de segurança serão de qualquer forma coordenadas com Telavive, acrescentaram as fontes que falaram esta tarde com jornalistas. A ONU será outro dos parceiros nesta ação, bem como organizações de ajuda humanitária capazes de tornar mais efetiva a assistência dentro de Gaza.



Os primeiros envios de alimentos, medicamentos e outros bens essenciais deverão partir do Chipre.





A operação deverá ser anunciada esta madrugada durante o discurso do Estado da União. As fontes da Administração acrescentam que a construção do cais temporário em Gaza não exige que tropas dos Estados Unidos estejam no terreno.



Biden revelou o projeto pela primeira vez na semana passada, quando mencionou a hipótese de estabelecer um corredor marítimo após reconhecer não conseguir um entendimento com os israelitas, seus principais aliados na região, para uma ação mais direta no terreno.



À margem destes planos, os Estados Unidos realizaram esta quinta-feira o terceiro lançamento aéreo com ajuda humanitária na parte norte de Gaza, onde o povo palestiniano luta pela sobrevivência face à quase inexistência de alimentos, cuja entrega tem sido tornada impossível pelos contingentes militares israelitas que cercam o território.