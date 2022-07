Discurso "puramente nazi" de Orbán provoca demissão de conselheira

O primeiro-ministro húngaro discursou no passado sábado na região romena de Tusványos, perante uma grande comunidade húngara."Estamos dispostos a misturar-nos uns com os outros, mas, declarou.Na sequência de tais palavras, a socióloga e conselheira Zsuzsa Hegedus, que conhece Viktor Orbán há 20 anos,, descrevendo-o como uma colagem à ideologia do chefe do ministério de propaganda de Adolf Hitler, Joseph Goebbels., escreveu Hegedus na carta em que se demitiu do cargo.

Reações

Esta troca de acusações reacendeu as críticas às políticas nacionalistas e anti-imigração de Orbán.A Comissão Internacional de sobreviventes do Holocausto de Auschwitz caracterizou o discurso de "estúpido e perigoso".O rabino Robert Fröhlich relembrou que "apenas uma raça habita esta terra, Homo Sapiens. E é única e indivisa".Os políticos da oposição húngara descreveram as palavras de Orbán como "indignas de um estadista europeu".

Resposta e contra-resposta



Viktor Orbán respondeu a Hegedus: "Não pode estar a falar a sério quando me acusa de racismo depois de vinte anos a trabalharmos juntos.".O porta-voz do Governo, Zoltan Kovacs, tentou abafar a onda crescente de condenação, primeiro dizendo quee depois defendendo que Orbán tinha sido sincero sobre os temas de imigração.





Em contra-resposta , Zsuzsa Hegedus argumenta que, como pessoa sem responsabilidades políticas, Viktor Orbán poderia dizer o que quer, mas, uma vez que é primeiro-ministro, não poderia ficar calada., acentuou, relembrando os seis milhões de judeus vítimas do Holocausto.

"Não sei quem sugeriu este discurso ou porquê e não entendo como não se apercebeu de que este texto não é o que provavelmente pretendia dizer", sublinha Hegedus. Acrescenta que na carta de demissão não classificou Orbán de racista ou de extrema-direita, mas reconhece que o primeiro-ministro "tem esses pensamentos na cabeça".





O nacionalista Viktor Orbán foi reeleito em abril passado e elogiado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, perante a vitória nas urnas.