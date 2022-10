Disney de Xangai. Visitantes impedidos de sair até terem teste negativo para a covid-19

O parque fechou abruptamente no sábado depois das 11h30, hora local, bem como as lojas em redor. Quando foi anunciado que o parque estava encerrado, muitos visitantes ainda se precipitaram para a saída, procurando fugir, mas as portas estavam já fechadas. O encerramento acontece apenas dois dias depois do parque ter começado a operar com redução de capacidade para cumprir as regras vigentes.







O governo de Xangai colocou um post na rede social WeChat, explicando que ninguém podia entrar no parque e só podia sair quem tivesse um teste negativo par a covid-19. Acrescenta ainda que quem visitou o parque desde quinta-feira tem de apresentar três testes negativos em três dias consecutivos, referem a CNN e BBC.





O confinamento na Disney tem pelo menos um lado positivo. As atrações continuam a funcionar e quem está encerrado no parque pode continuar a disfrutar do parque.







Um porta-voz do parque disse que o resort ainda estava a operar “ofertas limitadas” e que estava seguindo medidas de acordo com as diretrizes das autoridades de saúde chinesas.





Ainda sem data prevista de reabertura, a Disney veio garantir que os bilhetes serão válidos por seis meses ou será dado um reembolso. No site do parque, a empresa pede desculpa pelo inconveniente.





Não é, no entanto, a primeira vez que o parque fecha abruptamente.. Já este ano o parque esteve encerrado durante três meses.

Há milhares de pessoas estão sob mais de duas centenas de confinamentos na China desde de 24 de outubro, numa altura em que o país regista mais de mil casos de covid por dia. Valores que noutras zonas do mundo são encarados como pequenos surtos.







A política de zero casos que tem vindo a ser seguida na China tem colocado sistematicamente milhões de pessoas em confinamento, em situações pouco usuais.







Os casos semelhantes sucedem-se. Na loja do Ikea, muitos dos que estavam no interior tentaram fugir à ordem de encerramento da loja.





No início deste mês, o presidente chinês Xi Jinping sinalizou que não haveria flexibilização da política de- que visa acabar com todos os surtos - chamando-a de "guerra popular para impedir a propagação do vírus".A insistência do Governo chinês na política cada vez mais impopular ocorre à medida que a economia continua a ser afetada, com o PIB a cair 2,6 por cento nos três meses até o final de junho, em relação ao trimestre anterior.