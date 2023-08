"Dispararam como chuva". Arábia Saudita acusada de mortes em massa de migrantes etíopes

Os guardas fronteiriços sauditas estão a ser acusados de matar centenas de migrantes, a maioria etíopes, usando armas explosivas e armas pequenas.

No relatório da HRW, intitulado “ They fired on us like rain ” (“Eles dispararam contra nós como chuva”), conclui-se que "".Em alguns casos, segundo o relatório, “os guardas fronteiriços sauditas perguntaram aos migrantes em que membro deviam disparar e depois dispararam sobre estes à queima-roupa".

Os migrantes procuram atravessar o Iémen devastado pela guerra para chegar à Arábia Saudita.

e apelou às Nações Unidas que iniciem uma investigação. A organização exigiu ainda à Arábia Saudita que revogue "imediata e urgentemente qualquer política de uso de força letal contra migrantes e requerentes de asilo".

“Vi pessoas mortas de uma maneira que nunca imaginei”

Outras afirmaram que foram espancadas por guardas com pedras e barras de metal. Mais de uma dezena de entrevistados testemunharam ou foram alvo de disparos à queima-roupa e seis foram atingidos tanto por armas explosivas como por disparos.Algumas das testemunhas disseram que os guardas sauditas às vezes os mantinham em centros de detenção, em alguns casos durante meses, e os espancavam.Todas descrevem um cenário de terror: vários corpos de mulheres, homens e crianças no chão, gravemente feridos, já mortos ou desmembrados.disse Hamdiya, uma menina de 14 anos que cruzou a fronteira com um grupo de 60 pessoas em fevereiro, citada pelo relatório. “Vi 30 pessoas mortas no local”, afirmou.A principal investigadora do relatório da HRW, Nadia Hardman, descreveu as descobertas como “obscenas”.“Eu cubro a violência nas fronteiras, mas nunca encontrei algo desta natureza, o uso de armas explosivas, inclusive contra mulheres e crianças”, disse Hardman.

Arábia Saudita rejeita acusações

As autoridades sauditas responderam ao relatório da HRW no passado sábado, rejeitando veementemente as acusações de assassinatos sistemáticos ou em grande escala.Cerca de 750 mil etíopes vivem e trabalham na Arábia Saudita e, "embora muitos migrem por razões económicas, outros fugiram devido a graves violações dos direitos humanos na Etiópia, nomeadamente durante o recente e brutal conflito armado no norte do país", salientou a ONG.

Embora a HRW tenha documentado assassinatos de migrantes na fronteira com o Iêmen e a Arábia Saudita desde 2014, a ONG salienta que “os assassinatos parecem resultar de uma escalada deliberada, tanto no número como na forma de assassinatos seletivos”.





A HRW insta o governo saudita a "investigar e disciplinar ou processar adequadamente o pessoal de segurança responsável por assassinatos ilegais, ferimentos e tortura na fronteira com o Iémen" e apela aos "países preocupados" que imponham sanções a "funcionários sauditas e houthis credivelmente implicados em violações contínuas na fronteira".





“Os guardas de fronteira sauditas sabiam ou deveriam saber que estavam a disparar contra civis desarmados”, disse Hardman. “Se não houver justiça para o que parecem ser crimes graves contra migrantes etíopes e requerentes de asilo, isso apenas alimentará mais assassinatos e abusos", salientou.



c/ agências