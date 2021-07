Dissidente cubano Guillermo Fariñas foi detido

Segundo Alicia Hernández, o dissidente cubano foi levado pela polícia quando saiu de casa. As autoridades não avançaram ainda pormenores sobre a detenção.



Esta segunda-feira, milhares de cubanos saíram à rua em várias cidades, em protesto contra o Governo. Ouviram-se palavras de ordem contra a ditadura. Em Havana, confrontos com a polícia acabaram com vários manifestantes feridos e com detenções.



As manifestações anti-Governo são pouco comuns em Cuba. Os protestos que estão a fazer-se sentir são os maiores na ilha nos últimos 60 anos.



Os manifestantes pedem à comunidade internacional alimentos e remédios e exigem ao regime que abra um canal para viabilizar a chegada da ajuda.



A crise económica que atravessa a ilha agravou-se com a pandemia, que nos últimos três dias registou o maior número de contágios e mortes.



O Presidente do país apelou aos cubanos afetos ao Governo para defenderem a revolução com a própria vida.