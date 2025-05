Distúrbios durante distribuição de ajuda de fundação norte-americana em Gaza

A nova Fundação Humanitária de Gaza (GHF), dos Estados Unidos e com apoio israelita, que gere estes centros, relatou que centenas de pessoas saltaram as vedações e invadiram uma das zonas de distribuição de ajuda nos arredores de Rafah, sul do enclave, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

A fundação disse, em comunicado, que "a certa altura da tarde, o volume de pessoas no ponto de distribuição era tal que a equipa da GHF teve de se retirar para permitir que um pequeno número de habitantes de Gaza recebesse a ajuda em segurança e se dispersasse".

A distribuição foi retomada após o incidente, indicou a organização.

"Até à data, foram distribuídas cerca de 8.000 caixas de alimentos. Cada uma alimenta 5,5 pessoas durante 3,5 dias, num total de 462.000 refeições", indicou a GHF.

O enclave palestiniano está, desde início de março, sob um bloqueio imposto por Israel, que tem impedido a entrada de alimentos, medicamentos e combustível.

O Governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu permitiu, desde a semana passada, a entrada de camiões com ajuda humanitária, mas as organizações no terreno afirmam que está muito aquém das necessidades.

O serviço de imprensa do governo do movimento islamita palestiniano Hamas, que controla Gaza, denunciou as cenas de caos, pelas quais responsabiliza Israel, e falou de uma "invasão" dos centros de distribuição por "milhares de pessoas famintas".

A agência norte-americana Associated Press (AP) relatou que os palestinianos estão desesperados por comida e hoje, centenas de milhares de homens, mulheres e crianças caminharam vários quilómetros, através das linhas militares israelitas, para chegarem ao centro de distribuição da GHF.

A AP relatou que foram ouvidos tiros de tanques e armas israelitas. Até ao momento, desconhece-se se houve vítimas.

Fontes de organizações humanitárias dentro do enclave disseram à EFE que, durante os tumultos, as forças de segurança abriram fogo para dispersar a população.

Questionado pela AFP sobre o incidente, o exército israelita remeteu para o comunicado de imprensa da GHF.

"As operações normais [de distribuição] foram retomadas", declarou a fundação, que acusou os "bloqueios impostos pelo Hamas" de terem causado atrasos de várias horas num dos seus centros.

A organização não deu mais pormenores sobre esses alegados bloqueios.

A Fundação Humanitária para Gaza começou hoje a distribuir mantimentos em dois pontos de entrega na zona de Rafah, no sul do enclave palestiniano.

"Como parte da abertura gradual dos centros de distribuição, dois dos centros, localizados em Tal al Sultan e no corredor Morag na área de Rafah, começaram a funcionar hoje [terça-feira] e estão a distribuir pacotes de alimentos a milhares de famílias na Faixa de Gaza", indicaram, em comunicado, as Forças de Defesa de Israel.

Fontes de organizações humanitárias que operam em Gaza disseram à EFE que três agências internacionais (que identificaram como IHRC, RAHMA e Multifaith Alliance, sendo as duas últimas norte-americanas) estão a contribuir para a distribuição de alimentos aos habitantes de Gaza e dispõem de um armazém com cerca de 24 mil caixas na passagem de Kerem Shalom, no sul da Faixa.

Estas fontes indicaram ainda que a Safe Research Solutions (SRS), a empresa de segurança norte-americana que controlava os pontos de acesso entre o norte e o sul do enclave durante o cessar-fogo, também está presente para assegurar a distribuição nos pontos.