Divisão em Washington. Falta de consenso leva a paralisação do Governo Federal

O presidente norte-americano, Donald Trump, já avisou os democratas do Congresso que o encerramento poderá abrir caminho para ações "irreversíveis", incluindo o corte de mais empregos e programas.



A interrupção teve início horas depois de o Senado ter rejeitado uma medida de curto prazo que poderia ter mantido as operações até 21 de novembro. Esta é a 15ª paralisação do Governo federal norte-americano desde 1981.



O Senado norte-americano já tinha rejeitado, há cerca de duas semanas, o projeto de lei de financiamento temporário do Estado aprovado anteriormente na câmara baixa do Congresso, também de maioria republicana.



O projeto de lei financiaria a administração pública aos níveis atuais com algumas exceções, nomeadamente mais 88 milhões de dólares para a segurança dos membros do Congresso, Supremo Tribunal e Governo numa altura em que estes têm denunciado ameaças, especialmente após o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk. Os democratas apresentaram uma proposta alternativa de financiamento que protegeria os subsídios aos cuidados de saúde que estão prestes a expirar para milhões de americanos.



Os responsáveis da Administração Trump têm procurado responsabilizar a oposição democrata pela falta de acordo, apesar da ausência de iniciativa negocial por parte dos republicanos.



Analistas independentes auscultados pela agência Reuters alertaram que a paralisação pode durar mais do que os encerramentos relacionados com o orçamento no passado.



De acordo com os cálculos dos analistas da seguradora Nationwide, cada semana de paragem pode reduzir o crescimento anual da economia dos Estados Unidos em 0,2 pontos percentuais.



O diretor do orçamento de Trump, Russell Vought, ameaçou na semana passada com despedimentos permanentes em caso de encerramento.



Já o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, ameaçou repetidamente com uma paralisação se não fossem atendidas as exigências de reposição de fundos para a saúde pública, cortados pelo pacote legislativo de Trump batizado pelo próprio de "grande e bela lei". Que serviços são afetados?

Após a votação, o Gabinete de Gestão e Orçamento da Casa Branca emitiu um memorando dizendo que "as agências afetadas devem agora executar os seus planos para um encerramento ordenado".



O gabinete estima que aproximadamente 750 mil funcionários públicos serão afastados. As viagens aéreas podem ser afetadas, enquanto o pagamento de determinados benefícios sociais deverá ser suspenso.



Os parques nacionais ficarão também privados dos guardas florestais responsáveis pela manutenção, com o aproximar do outono, que atrai milhões de turistas aos Estados Unidos.



As forças de segurança, as Forças Armadas, os aeroportos e a segurança social continuarão a funcionar normalmente, mas os funcionários destas áreas não irão receber os salários até que os dois partidos aprovem um novo orçamento.



