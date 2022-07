Divisões na ONU adiam extensão da ajuda humanitária a zona rebelde da Síria

A votação, inicialmente marcada para o início da sessão de quinta-feira, foi adiada várias vezes enquanto os quinze membros do Conselho de Segurança tentavam chegar a um compromisso.

No final da tarde, os países decidiram adiar a votação e continuar esta sexta-feira a negociar para chegar a um consenso antes que o mecanismo que permite o envio da ajuda expire, no domingo.

Segundo fontes diplomáticas, citadas pela agência Efe, a Rússia rejeita uma proposta elaborada pela Noruega e pela Irlanda, que manteria por um ano o uso da passagem fronteiriça Bab al-Hawa para entregar ajuda humanitária à população da província síria de Idlib, que está sob controle rebelde.

Moscovo, que tem sido muito crítica para com este mecanismo e tem poder de veto no Conselho de Segurança, propõe como compromisso manter a ajuda por apenas mais seis meses.

O governo russo, grande aliado do executivo da Síria, considera que a ajuda tem beneficiado grupos terroristas em Idlib, sobretudo o Hayat Tahrir al-Sham, com ligações à Al-Qaida, e entende que toda a assistência deve ser canalizada através do executivo de Bashar al-Assad.

A renovação do mecanismo, em vigor desde 2014, tornou-se uma batalha recorrente no Conselho de Segurança nos últimos anos.

Por insistência da Rússia, o número de passagens de fronteira que podem ser usadas para entregar a ajuda foi progressivamente reduzido e agora a passagem de Bab al-Hawa é o único corredor aberto.

Organizações não governamentais têm alertado para uma catástrofe em Idlib, o último bastião rebelde, se a fronteira for fechada.

Números preocupantes

De acordo com agências humanitárias, mais de quatro milhões de pessoas no noroeste da Síria dependem desta ajuda.

Em 2021, mais de 9.500 camiões transportando alimentos, remédios e outros itens essenciais passaram por Bab al-Hawa.

Segundo a ONU, após 11 anos de guerra na Síria e, apesar da calma militar, o número de pessoas que precisam de ajuda humanitária no país é atualmente o maior desde o início do conflito, em parte devido à forte seca e ao impacto da guerra na Ucrânia.