Docentes da Escola Portuguesa de Díli decidem não levar a cabo greve

"Ontem à noite [quarta-feira] recebemos um `email` do senhor diretor a revogar a intenção de reembolso do apoio à instalação", disse, numa mensagem enviada à Lusa, Alexandra Macedo, da comissão de greve da Escola Portuguesa de Díli.

"O grupo de docentes em causa decidiu não executar a greve, hoje. Será enviada à direção/tutela uma carta a solicitar um documento/despacho oficial e irrefutável de que o dito apoio não será reembolsado", acrescentou Alexandra Macedo.

A direção da escola confirmou também à Lusa à decisão de revogar o reembolso do apoio à instalação.

A greve, que iria abranger 31 professores do quadro daquele estabelecimento de ensino e que antes estavam em mobilidade estatutária, foi convocada depois de lhes ter sido exigido a devolução do subsídio de instalação que lhes foi atribuído.

Os professores estiveram a dar aulas na Escola Portuguesa de Díli em mobilidade estatutária, tendo terminado funções a 31 de agosto.

Os professores concorreram ao concurso interno, realizado em julho, mas o resultado só saiu quando já estavam de férias em Portugal.

Como não sabiam se regressariam ou não a Timor-Leste, os docentes deixaram as residências, venderam veículos de transporte, entre outros, e, por isso, consideraram que têm direito ao apoio, porque tiveram de se reinstalar em Díli.