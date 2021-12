Documentos inéditos associam líderes chineses à repressão do povo uigur

Desde 2017, mais de um milhão de uigures foram retidos em campos de concentração pelas autoridades chinesas, de acordo com várias organizações de Direitos Humanos. Os conflitos recentes na região autónoma de Xinjiang são apenas o último episódio conhecido de uma longa história de desentendimentos entre o governo central da China e a minoria uigur.

Adrian Zenz, reconhecido académico alemão e especialista em repressões da China contra as minorias étnicas em Xinjiang, foi contratado pelo Tribunal Uigur para investigar o conjunto de documentos.

A redução forçada da população uigur é descrita por Zens como genocídio cultural.

Acrescenta que os novos documentos demostram a determinação da liderança de Xi Jinping em proteger o governo do Partido Comunista Chinês (PCC) e a extensão da repressão de Pequim.





Mas para Zens estes últimos documentos reforçam a "intenção"das políticas governamentais repressivas sobre o povo Uigur.





Os Uigur

Os uigur são muçulmanos e habitam predominantemente a região autónoma de Xinjiang, no noroeste da China, que faz fronteira com o Paquistão e o Afeganistão. O idioma falado é parente da língua turca e os uigur consideram-se cultural e etnicamente mais ligados à Ásia Central do que ao resto da China. Os uigur são muçulmanos e habitam predominantemente a região autónoma de Xinjiang, no noroeste da China, que faz fronteira com o Paquistão e o Afeganistão. O idioma falado é parente da língua turca e os uigur consideram-se cultural e etnicamente mais ligados à Ásia Central do que ao resto da China.

"A comunidade internacional já tem muitas provas em cima da mesa, mas não está a agir com base nesses factos", lamenta o investigador alemão.







Enquanto os governos por todo o mundo continuam a negociar com a China e a fechar os olhos aos atropelos dos Direitos Humanos, uma grande comunidade composta por ativistas e particulares continua a alimentar uma campanha a favor do povo uigur, apelando a boicotes económicos semelhantes aos que já se fazem contra Israel, co sentido de pressionar a comunidade internacional a agir.







A comentadora política da publicação Middle East Monitor, Yvonne Ridley, recorre a a uma frase de 1963 proferida por Martin Luther King para enquadrar a repressão uigur:"A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares. O que quer que afete alguém diretamente, afeta a todos indiretamente".







Ridley relembra que "o que está a acontecer aos uigur hoje, pode acontecer com outra pessoa amanhã, e é por isso que precisamos agir agora. Boicotar Israel? Boicote-se a China também".



Citado na, o porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Zhao Lijian, disse durante uma conferência de imprensa que "as questões relacionadas a Xinjiang são essencialmente de combate ao terrorismo violento, radicalização e separatismo, não sobre Direitos Humanos ou religião"."É a ligação entre o que Xi Jinping disse e o desenvolvimento de políticas posteriores. É muito mais forte do que imaginávamos em 2019 com base na revelação do. Não apenas porque o nosso conhecimento da atrocidade aumentou, mas também porque fiz uma comparação cuidadosa com os novos textos" argumenta Zens."O grande problema é que, o que parece bastante inócuo no papel, mas se formos comparar exatamente a mesma frase em documentos sobre a orientação política para Xinjiang percebemos que a implicação é muito mais profunda", acrescentou Zens.No início do século XX, os uigur chegaram a auto-proclamar a independência, mas em 1949 a região passou a ser controlada pela China comunista. Pequim diz que militantes uigur têm levado a cabo uma campanha violenta com vista à independência da região, para o que recorrem a ataques à bomba, sabotagem e incitamento da população à revolta.Desde os ataques a 9 de setembro de 2001 às Torres Gémeas, nos Estados Unidos, que a China tem acusado os separatistas uigur de manterem ligações com a Al-Qaeda, nomeadamente serem treinados por militantes islâmicos. A minoria uigur fala, no entanto, de repressão cultural e religiosa por parte de Pequim.