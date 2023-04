Documentos secretos. Ucrânia em risco de ficar sem munições para se defender

Documentos classificados como “secretos”, com conteúdo de Segurança Nacional dos Estados Unidos, da Ucrânia e até de países aliados, foram divulgados na semana passada na comunicação social norte-americana.O perigo, segundo o Pentágono, é queDe acordo com um documento datado de fevereiro deste ano,. O mesmo documento indica que

As autoridades norte-americanas revelam estar preocupadas com o facto de os constantes ataques russos e a destruição de armazéns e de transporte de munições para a Ucrânia poderem deixar as tropas de Kiev numa situação de maior fragilidade, permitindo um maior avanço da ofensiva russa. No caso de as forças de defesa da Ucrânia ficarem sem meios para contra-atacar caças russos, Moscovo pode aumentar os ataques e ameaçar também as forças terrestres ucranianas – o que as autoridades norte-americanas consideram que seria um “grande desafio” para Kiev.







O coronel Yuri Ihnat, porta-voz da Força Aérea Ucraniana, não comentou especificamente sobre as informações contidas nos documentos, mas disse ao Wall Street Journal que a Ucrânia enfrenta sérios desafios para conseguir ter as munições para os S-300 e Buk.



“Se perdermos a batalha pelos céus, as consequências para a Ucrânia serão muito graves”, disse ao jornal norte-americano, na sequência da divulgação dos documentos.



“Este não é o momento para procrastinar”, acrescentou, pedindo aos aliados ocidentais que acelerem a ajuda militar.

Informações sobre aliados dos EUA





A maioria classificada como "ultra-secretos", onde são referidos dados como as baixas sofridas tanto pelo lado ucraniano como russo e ainda quais as capacidades militares da Ucrânia para uma esperada "ofensiva na primavera" contra a Rússia.



Segundo a são relatados detalhes sobre os treinos e o equipamento miitar fornecidos à Ucrânia, com informações específicas sobre as tropas na linha da frente e todos os veículos militares disponíveis e que estão a ser fornecidos pelo Ocidente.



Segundo a BBC, que teve acesso a mais de 20 dos documentos, são relatados detalhes sobre os treinos e o equipamento militar fornecidos à Ucrânia, com informações específicas sobre as tropas na linha da frente e todos os veículos militares disponíveis e que estão a ser fornecidos pelo Ocidente. Contudo, lê-se que "os prazos de entrega dos equipamentos podem afetar o treino e a prontidão" para a tal ofensiva ucraniana. Os documentos agora divulgados revelam cronogramas e gráficos completos com detalhes sobre a guerra na Ucrânia.





Num outro documento é divulgado que o número de caças russos atualmente implantados no teatro de operações na Ucrânia é de 485, em comparação com os 85 jatos ucranianos.