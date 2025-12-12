Doentes internados em hospital moçambicano de Niassa só têm uma refeição diária diz diretor

"Por dia, neste momento, estamos a dar uma refeição muito reforçada, que é o jantar. Mas já estávamos a prever pelo menos iniciar com o pequeno-almoço, em princípio em janeiro, vamos ter o pequeno-almoço e o jantar", disse Alfredo Chichava.

De acordo com Alfredo Chichava, a provisão de apenas uma refeição por dia naquela unidade sanitária deve-se à falta de recursos, em resultado do baixo orçamento que se destina ao hospital, mas o profissional espera que a situação melhore face ao aumento do orçamento.

"À medida que o orçamento for massificado poderemos já introduzir o almoço e o jantar e, provavelmente, retiramos o pequeno-almoço", disse o diretor.

Diante da situação, o executivo provincial do Niassa entregou, na quinta-feira, diversos produtos alimentares àquela unidade hospitalar, numa ação que visa reforçar a dieta alimentar dos doentes internados e mitigar as dificuldades de aprovisionamento enfrentadas pelo hospital.

A oferta inclui arroz, óleo, farinha de trigo, sumos, água, leites e açúcar, entre outros bens essenciais para garantir uma alimentação mínima aos pacientes.

O governo provincial do Niassa assegurou haver esforços adicionais a serem concretizados para estabilizar o fornecimento de alimentação hospitalar.

Moçambique tem um total de 1.778 unidades de saúde, 107 das quais são postos de saúde, três hospitais especializados, quatro hospitais centrais, sete gerais, sete provinciais, 22 rurais e 47 distritais, segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde.