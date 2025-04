Dois alpinistas morrem em queda nos Picos da Europa

Fallecen 2 escaladores en el Espolón de los Franceses #PicosDeEuropa. Se encontraban en una zona alta cuando han tenido el accidente, sin que los efectivos desplazados al lugar hayan podido hacer otra cosa que certificar su muerte. pic.twitter.com/a4oF8wR0av — 112 Cantabria (@112Cantabria) April 7, 2025

De acordo com o 112 da Cantábria, os dois alpinistas encontravam-se numa zona alta quando, por volta das 12h45 (11h45 em Lisboa), foi dado o alerta. A queda aconteceu sem que a equipa de resgate - que chegou ao local num helicóptero - pudesse fazer o que quer que fosse a não ser certificar a morte dos dois alpinistas.Fontes do governo regional da Cantábria, citadas por vários meios de comunicação social locais e nacionais, avançaram que as vítimas são portuguesas.