Dois alpinistas mortos e dois desaparecidos após avalanche no Monte Shishapangma

A avalanche ocorreu na tarde de sábado a uma altitude de 7.600 metros, informaram os serviços de resgate, citados pelo jornal oficial chinês Global Times.

Os falecidos são um norte-americano e um nepalês. Os desaparecidos também pertencem a essas nacionalidades, enquanto o alpinista ferido é nepalês.

As equipas de resgate foram ao local do acidente para organizar a busca pelos dois alpinistas desaparecidos, enquanto as atividades de escalada permanecem suspensas.

Shishapangma é uma das 14 montanhas do mundo que ultrapassa os 8.000 metros de altura - tem 8.027 - e a única dessa categoria cuja superfície está localizada inteiramente dentro do território chinês.

Desde 2002, escalar montanhas com mais de 7 mil metros no país asiático exige autorização da Administração Geral do Desporto da China, o que exige a apresentação de plano prévio e certificados de aptidão física e experiência, entre outros requisitos.