Dois barcos com 169 pessoas chegam à ilha espanhola de Tenerife

Os serviços de socorro das Canárias disseram à agência de notícias EFE que no primeiro barco, intercetado pelo Salvamento Marítimo espanhol, viajavam 25 homens de origem subsaariana, sete destes possivelmente menores. Todos desembarcaram no porto da cidade de Los Cristianos, em Tenerife, com boa saúde.

Os migrantes do segundo barco chegaram à ilha de Tenerife por conta própria, na praia de Camisón, no município de Arona, no sul da ilha.

Nesta embarcação estavam 144 pessoas, das quais 130 homens e 14 mulheres, incluindo 26 menores.

Um dos migrantes deste barco morreu depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória que não conseguiu ultrapassar, apesar das manobras de reanimação cardiopulmonar realizadas no terreno por uma equipa médica.

Além de confirmar esta morte, a equipa de saúde ficou responsável por transferir para um hospital outros 18 ocupantes desta embarcação - 12 homens e seis mulheres -, detalharam os serviços de socorro das Canária.