Dois bombeiros assassinados em tiroteio nos EUA quando combatiam incêndio

"Este é um ataque direto e hediondo aos nossos bravos bombeiros", escreveu o governador do Idaho na rede social X, pedindo que "todos os residentes orem por eles e pelas suas famílias".





Nos primeiros momentos do tiroteio, o xerife do Condado de Kootenai, Robert Norris, avançava que pelo menos uma pessoa estava a disparar sobre os bombeiros e forças de segurança em Coeur d'Alene, mas as autoridades poderavam a existência de mais do que um atirador.



"Não sabemos se há um, dois, três ou quatro" atiradores, disse Norris.





Os bombeiros combatiam um incêndio na Montanha Canfield, um parque de 9,8 hectares na zona leste da cidade, popular entre praticantes de trilhos, quando se tornaram alvos dos disparos.



"Acreditamos que o suspeito iniciou o incêndio", acrescentou Norris, nma conferência de imprensa horas depois. "Foi uma emboscada. Os bombeiros não tiveram como escapar". Fora mpara o local mais de 300 policias de níveis municipal, distrital, estadual e federal e ainda dois helicópteros com atiradores de elite a bordo.





Três vítimas dos disparos foram encaminhadas para o hospital Kootenai Health, segundo a porta-voz Kim Anderson. Dois bombeiros morreram à chegada e um terceiro estava a ser tratado devido a ferimentos, acrescentou a mesma fonte, de acordo com a agência Associated Press.





Ao final do dia de domingo, as autoridades norte-americanas levantaram a ordem de confinamento no local da emboscada, depois de encontrarem o corpo de um homem com uma arma de fogo.



O gabinete do xerife do condado de Kootenai informou que uma equipa de resposta tática encontrou um homem morto, não divulgando o nome nem a causa de morte ou o tipo de arma de fogo encontrada, mas acreditam que seja o atirador.





"Com base em informações preliminares, acreditamos que era o único atirador", disse Richard Norris mais tarde, acrescentando que "não há ameaça à comunidade neste momento".