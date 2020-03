Dois corpos baleados encontrados perto da capital provincial de Cabo Delgado

"As vítimas foram mortas a tiro e foram encontradas pela população em Metuge", um distrito a 39 quilómetros do centro de Pemba, capital provincial, disse o porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Cabo Delgado, Augusto Guta.

Os corpos eram de dois jovens e foram encontrados no domingo, num local deserto, pela população, que comunicou a polícia de imediato.

"Não há muitos detalhes no momento, na medida em que as investigações decorrem. É prematuro associar o caso aos ataques protagonizados por grupos armados em Cabo Delgado, embora tenhamos tido, nesta semana, informações que davam conta de que os insurgentes ameaçaram matar pessoas que se recusavam a ingressar para as suas fileiras", afirmou o porta-voz.

Desde outubro de 2017, os distritos da província de Cabo Delgado, onde estão instalados os megaprojetos de gás natural, têm sido alvo de ataques armados de grupos desconhecidos, tendo as incursões já provocado, pelo menos, 350 mortos, afetando mais de 155 ml pessoas.

Na terça-feira, o comandante-geral da polícia moçambicana, Bernardino Rafael, pediu o envolvimento das comunidades para evitar o recrutamento de jovens por grupos que têm protagonizado os ataques na região.

"Pedimos as comunidades para alertar a juventude para evitar ser recrutada para engrossar as fileiras dos malfeitores", disse Bernardino Rafael, falando num encontro com líderes comunitários na província de Cabo Delgado.

Os ataques têm incidido sobre aldeias e distritos do norte da província e nunca houve registo de uma incursão na capital provincial.

Nunca houve uma reivindicação da autoria dos ataques, com exceção para comunicados do grupo "jihadista" Estado Islâmico, mas cuja presença no terreno especialistas e autoridades consideram pouco credível.