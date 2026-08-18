Dois `designers` iranianos detidos desde 19 de julho após reunião com diplomatas

Num comunicado na segunda-feira, os familiares de Aria Kasaei e de Elahe `Elly` Naghilou referem que estes foram detidos enquanto participavam numa reunião com dois diplomatas da embaixada de França, que foram também detidos, mas depois libertados.

O ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barrot, tinha então denunciado "uma ação de intimidação extremamente grave por parte dos serviços de segurança iranianos" contra os dois diplomatas, um dos quais tinha sido "maltratado". No entanto, as autoridades francesas não tinham feito referência à detenção dos `designers`.

Segundo os seus familiares, Aria Kasaei, de 46 anos, e Elly Naghilou, de 36 anos, foram detidos quando discutiam com os representantes do serviço cultural da Embaixada de França um programa de residências e intercâmbios artísticos promovido pela representação diplomática, Villa Zadig.

A reunião decorreu na residência de Aria Kasaei, em Teerão. Ambos os `designers` gráficos estavam a trabalhar na conceção da identidade visual da Villa Zadig.

Encontram-se detidos desde então, sem terem tido acesso efetivo a um advogado independente, afirmam os seus familiares, que até agora tinham optado por manter o caso confidencial, na esperança de uma libertação rápida.

"Uma vez que dois representantes franceses testemunharam diretamente parte dos acontecimentos, solicitamos às autoridades francesas que esclareçam totalmente as circunstâncias" destas detenções, "que obtenham informações precisas sobre a situação de Aria e Elly e que tomem todas as medidas necessárias para garantir os seus direitos, a sua segurança e a sua libertação", adiantam no comunicado.

Acrescentam que o Ministério da Informação iraniano afirmou, no sábado, que as duas pessoas tinham sido detidas no âmbito de um caso de "infiltração" e "ingerência" francesas, apresentando a reunião como um "encontro secreto".

Contestam veementemente a versão, afirmando que o seu trabalho para a Villa Zadig era público e que os elementos gráficos criados tinham sido publicados, nomeadamente, nas redes sociais do projeto e do estúdio de `design` gráfico cofundado por Aria Kasaei.

Os diplomatas tinham deixado o Irão após a sua libertação e são agora `personae non gratae`, informou Teerão.