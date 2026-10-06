Dois em cada três jovens europeus sofreram abusos

De acordo com o estudo, realizado junto de 26 mil pessoas com idades entre os 18 e os 30 anos na União Europeia, Noruega e Islândia, um em cada cinco inquiridos revelou ter vivido quatro ou mais tipos de experiências adversas na infância.

Entre estes, 76,3% afirmaram ter necessitado de apoio profissional em matéria de saúde mental.

Segundo os resultados, este grupo apresenta uma maior probabilidade de sofrer violência, mas também de a exercer, tendo frequentemente sido alvo de `ciberbullying` durante a infância. Os dados foram recolhidos entre novembro de 2025 e janeiro de 2026.

A OMS indica que uma maior exposição a experiências adversas na infância aumenta o risco de abandono escolar, desemprego ou de viver em agregados familiares de baixos rendimentos. Os inquiridos tendem também a revelar menor confiança nos outros e um fraco sentimento de pertença à comunidade.

"Quando uma criança cresce num ambiente de violência ou num lar em crise, não deve surpreender-nos que essas experiências a acompanhem anos mais tarde na escola, no mercado de trabalho e nas suas relações", afirmou a diretora de Sistemas de Saúde da OMS Europa, Natasha Azzopardi-Muscat.

A responsável sublinhou que não se trata de um problema que afeta apenas uma minoria nem apenas uma questão de saúde mental, mas também de um desafio social e económico que exige a intervenção de vários setores para além dos serviços de saúde.

Face aos resultados, a OMS apelou a medidas para combater as condições que favorecem estas situações, nomeadamente a pobreza, a exclusão social e a violência nas comunidades.

A organização recomendou ainda que os sistemas de saúde e apoio social, bem como os setores da educação e da justiça, sejam capazes de identificar e responder de forma adequada às pessoas afetadas por adversidades na infância, ajudando-as a "quebrar o ciclo antes de este ser transmitido à geração seguinte".