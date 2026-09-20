Dois Estados alemães vão a votos com extrema-direita a subir

Em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, nordeste da Alemanha, as sondagens dão a vitória à AfD, com 37% a 38% dos votos, à frente do SPD (Partido Social Democrata, centro-esquerda), que surge com 33% a 34%.

A confirmar-se o resultado, a AfD não deverá conseguir formar governo, uma vez que não dispõe de um parceiro de coligação declarado entre os principais partidos.

Atualmente, o Estado é liderado pelo SPD, em coligação com A Esquerda.

Em Berlim, onde o SPD e a União Democrata-Cristã (CDU, do chanceler, Friedrich Merz) estão no poder, as sondagens estimam que a AfD duplique a votação das últimas eleições regionais, para 18%.

O resultado deixaria a AfD em terceiro lugar neste estado, embora o apoio à formação permaneça bastante abaixo dos resultados alcançados noutras regiões da Alemanha.

O partido A Esquerda lidera as sondagens com 22% de intenções de voto, seguido pela CDU, com 20%.

No passado dia 6, a AfD teve o melhor resultado de sempre no estado da Saxónia-Anhalt (leste), ao conquistar 43,8% dos votos, mas sem maioria para formar governo.