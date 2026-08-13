Dois feridos graves em descarrilamento de comboio no sudeste de Inglaterra
Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas, duas em estado grave, após um comboio com aproximadamente 150 passageiros ter descarrilado perto de uma cidade em East Sussex, no sudeste de Inglaterra.
"Neste momento, podemos confirmar que dois pacientes sofreram ferimentos graves e outros nove sofreram ferimentos ligeiros", disse o serviço regional de ambulâncias em comunicado.
Cerca de 150 passageiros seguiam a bordo do comboio que partiu de Londres e descarrilou pouco antes das 16:00 (mesma hora em Lisboa) em Lewes.
Ian Drummond-Smith, da Polícia de Transportes britânica, disse que todos os passageiros do comboio foram "retirados em segurança".
Imagens do local do acidente em East Sussex mostraram pelo menos três vagões tombados e paramédicos no local. A causa do descarrilamento ainda não é conhecida.
O acidente envolveu um comboio da Southern Rail, que liga zonas a sul de Londres à capital britânica.
Os acidentes ferroviários, especialmente os fatais, são relativamente raros no Reino Unido.
No entanto, em junho, ocorreu uma colisão entre dois comboios de passageiros a norte de Londres, resultando na morte de um maquinista que, segundo a investigação, não parou no sinal vermelho. A colisão fez 162 feridos.