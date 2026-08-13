Dois feridos graves em descarrilamento de comboio no sudeste de Inglaterra

"Neste momento, podemos confirmar que dois pacientes sofreram ferimentos graves e outros nove sofreram ferimentos ligeiros", disse o serviço regional de ambulâncias em comunicado.

Cerca de 150 passageiros seguiam a bordo do comboio que partiu de Londres e descarrilou pouco antes das 16:00 (mesma hora em Lisboa) em Lewes.

Ian Drummond-Smith, da Polícia de Transportes britânica, disse que todos os passageiros do comboio foram "retirados em segurança".

Imagens do local do acidente em East Sussex mostraram pelo menos três vagões tombados e paramédicos no local. A causa do descarrilamento ainda não é conhecida.

O acidente envolveu um comboio da Southern Rail, que liga zonas a sul de Londres à capital britânica.

Os acidentes ferroviários, especialmente os fatais, são relativamente raros no Reino Unido.

No entanto, em junho, ocorreu uma colisão entre dois comboios de passageiros a norte de Londres, resultando na morte de um maquinista que, segundo a investigação, não parou no sinal vermelho. A colisão fez 162 feridos.