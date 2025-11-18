Dois feridos ligeiros num ataque à faca em cidade vizinha de Macau

Às 20:29 horas locais (12:29 em Lisboa), a polícia recebeu uma "denúncia de que um homem havia agredido pessoas com uma pequena faca" na área de Xiangzhou, de acordo com um comunicado das autoridades de Segurança Pública de Zhuhai.

Os agentes dirigiram-se ao local, onde detiveram o suspeito, um homem de 48 anos, de apelido Lin, ainda de acordo com a nota, onde se lê que "duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros" e "foram prontamente transportadas para o hospital para tratamento".

"As investigações revelaram que Lin tinha um histórico de várias consultas psiquiátricas", nota-se ainda no comunicado das autoridades, que indicam que "o caso continua sob investigação".

Nos últimos anos, têm-se multiplicado na China os ataques indiscriminados contra multidões, seja com veículos ou com armas brancas.

Entre os casos recentes está o atropelamento em massa ocorrido em novembro de 2024 na mesma cidade de Zhuhai, que provocou 35 mortos e cerca de 40 feridos. O autor, condenado à morte em dezembro, foi executado em janeiro.

Estes incidentes são geralmente descritos pelas autoridades e pela imprensa como casos de "vingança contra a sociedade", em que indivíduos frustrados com problemas pessoais descarregam a ira sobre inocentes.

A Procuradoria Popular Suprema prometeu recentemente "castigos severos, rigorosos e rápidos" para os responsáveis por este tipo de crimes, enquanto o Ministério da Segurança Pública apelou ao reforço das medidas de prevenção para "manter a estabilidade social".