Dois fortes terramotos registados na Indonésia

Os dois terramotos, de magnitude 6,8 e 6,9 e 10 quilómetros de profundidade, ocorreram com seis minutos de intervalo ao início da madrugada em Lisboa, informou o USGS, segundo o qual existe uma "baixa probabilidade de vítimas e de danos", tendo em conta as características destes abalos.Nenhum aviso de "tsunami" foi emitido.O arquipélago indonésio situa-se na "cintura de fogo" do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica.Em 2018, um terramoto de magnitude 7,5, seguido de um "tsunam" na ilha de Sulawesi, deixou um rasto de mais de 4.300 mortos e desaparecidos.

Outro terramoto devastador de magnitude 9,1 atingiu a costa de Sumatra em 2004, resultando num "tsunami` que matou 220.000 pessoas na região, incluindo cerca de 170.000 na Indonésia.