Dois guardas morrem após lancha com narcotraficantes abalroar barco-patrulha em Cádis

De acordo com os meios de comunicação locais, quatro lanchas utilizadas para o tráfico de drogas tentavam evitar um barco da Guarda Civil dentro das instalações do Porto de Albufera, em Barbate, quando um desses barcos passou por cima do barco da Guarda Civil, de menor potência, causando a morte de dois polícias e ferindo um terceiro.

Fontes do Ministério do Interior confirmaram à Efe que o ministro Fernando Grande-Marlaska viajará amanhã para localidade de Cádis, na Andaluzia.

Fernando Grande-Marlaska esteve hoje em Algeciras, na mesma província, onde apresentou a prorrogação até 2025 do Plano Especial de Segurança do Campo de Gibraltar.

Desde o seu lançamento em 2018, este plano permitiu a intervenção de 1.700 toneladas de drogas e mais de 97 milhões de euros em dinheiro de tráfico de drogas.

A Associação Única da Guarda Civil espanhola lamentou, através da sua conta na rede social X, o acidente.

"Esperamos saber mais detalhes sobre o que aconteceu, exigimos uma investigação completa sobre estes eventos graves", sublinharam.