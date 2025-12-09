Dois investigadores em Portugal selecionados para bolsas europeias

Em Portugal, o Centro Europeu de Investigação (ERC, na sigla inglesa), selecionou um projeto de Ricardo Araújo, do Instituto Superior Técnico (IST), e outro de Juan Álvaro Gallego, que concorreu por outra instituição, mas vai desenvolver a sua ideia na Fundação Champalimaud.

O paleontologista Ricardo Araújo foi selecionado com o projeto `Daedalus`, recebendo, segundo um comunicado conjunto do IST e da fundação, dois milhões de euros para estudar a origem evolutiva da endotermia, ou seja, a capacidade de manter uma temperatura corporal estável, na linhagem evolutiva que liga os dinossauros às aves.

O projeto Select de Juan Gallego, por outro lado, será financiado com 2,1 milhões de euros para revelar os mecanismos neurais subjacentes à aprendizagem e à execução de movimentos especializados.

Galego concorreu à bolsa enquanto estava ligado ao Imperal College de Londres, mas vai desenvolver a sua investigação na Fundação Champalimaud, em Lisboa, a que se juntou recentemente, no âmbito da neurociência.

As bolsas de consolidação de carreira hoje atribuídas irão apoiar investigação de ponta em centros e universidades em 25 Estados-membros e países associados.