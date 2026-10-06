Dois mortos após ataque massivo de drones contra a região de Moscovo

"Em Baribino (Domodedovo), as equipas de resgate encontraram o corpo de um homem de 71 anos sob os escombros de uma casa destruída (...). Foi também confirmada a morte de um homem de 20 anos na localidade de Radumlya, no distrito de Solnechnogorsk", disse o governador da região de Moscovo na rede social russa MAX.

Vorobyov afirmou que, ao todo, nove pessoas ficaram feridas e receberam assistência médica.

"Quarenta e sete casas ficaram danificadas em sete municípios", referiu o governador local, acrescentando que as autoridades vão ajudar as pessoas afetadas a reparar as suas casas o mais rapidamente possível.

No total, contabilizou 185 drones abatidos pelas defesas antiaéreas sobre 16 municípios da região de Moscovo. Além disso, relatou "um pequeno incêndio na zona onde se encontra um armazém, que já foi controlado".

Segundo os canais ucranianos no Telegram Exilenova e Supernova, e o canal independente russo Astra, um terminal de armazenamento de combustível da empresa Transneft, na localidade de Volodarskaya, ficou danificado.

O presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, afirmou que, desde a noite de segunda-feira, a Ucrânia lançou 650 drones contra a capital e a sua região, sendo que a maioria foi abatida a grande distância do alvo, e outros 161, nas proximidades da cidade.

As defesas antiaéreas russas abateram, durante a última noite, um total de 868 drones ucranianos --- um dos maiores ataques dos últimos tempos --- sobre 11 regiões russas, a península anexada da Crimeia e o mar de Azov, afirmou hoje o Ministério da Defesa russo na rede social Telegram.

Segundo o Ministério da Defesa, os engenhos aéreos foram abatidos entre às 20:00 de Moscovo (18:00 em Lisboa) de segunda-feira e as 09:00 (07:00) de hoje.

Duas pessoas ficaram feridas na região fronteiriça de Briansk após este ataque massivo, informou o governador local, Yegor Kovalchuk.

Já o governador de Smolensk, Vasili Anojin, reportou o abate de 19 drones e o governador de Kaluga, Vladislav Shapsha, referiu que foram neutralizados 46 aparelhos aéreos não tripulados.