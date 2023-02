Dois mortos e 15 feridos em tiroteio durante festa de carnaval no Rio de Janeiro

O incidente ocorreu no domingo à noite, no município de Magé, quando uma multidão acompanhava um desfile de carnaval na praia e começou um tiroteio entre um agente policial e um suposto criminoso local conhecido como `Bu`, de acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro.

"Uma mulher de 35 anos" e "uma menina de 09 anos" morreram em consequência da troca de tiros, que também causou "15 feridos", que foram levados para hospitais na região, disseram à agência EFE fontes do gabinete do presidente da câmara de Magé.

De acordo com a Polícia Militar, o alegado criminoso, identificado pelo pseudónimo `Bu`, "tinha iniciado o confronto" com o polícia.

A imprensa brasileira relatou que a luta estava relacionada com conflitos amorosos.

O alegado bandido foi baleado no peito e o polícia na perna, de acordo com as mesmas fontes.

A Câmara Municipal de Magé lamentou o que aconteceu e anunciou numa nota que "proibirá, por decreto, qualquer atividade relacionada com desfiles de rua até ao final do carnaval".

O Brasil assinala a sua maior festa nestes dias com a celebração dos chamados "blocos", os ruidosos desfiles que arrastam milhares de pessoas pelas ruas das principais cidades do país.

A celebração oficial começou na sexta-feira passada e durará até à próxima quarta-feira.