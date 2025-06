Dois mortos e 17 feridos em França devido a fortes tempestades

A morte do adolescente foi causada pela queda de uma árvore, derrubada pelo vento perto de Montauban (sul), enquanto a segunda morte ocorreu numa estrada na comuna de Mayenne (noroeste), também quando uma árvore caiu sobre o condutor de uma moto-quatro, informaram as autoridades.

Durante a noite, no auge desta frente de tempestade, que atravessou França de sul a norte e de este a oeste, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido em 110.000 residências, de acordo com a Proteção Civil.

O tráfego ferroviário também foi interrompido em várias regiões. Em Paris, os principais danos foram causados pela queda de inúmeras árvores sobre veículos, além de algumas inundações.

O serviço meteorológico francês justificou o violento evento climático com o calor sufocante em grande parte do país, que atingiu entre 35 a 39 graus Celsius no interior, na tarde de quarta-feira.

Nessas circunstâncias, tempestades começaram formar-se no Atlântico, Espanha e Pireneus.

O ar quente atuou como um "combustível extremamente eficaz" para alimentar as tempestades, acrescentou o serviço meteorológico francês.

Esta manhã, o alerta meteorológico foi reduzido para o nível amarelo no norte e nordeste, bem como no sudeste.