Dois mortos e 226 pessoas resgatadas nas inundações de Valência

As vítimas mortais confirmadas são uma mulher de 79 anos, com mobilidade reduzida, cujo cadáver foi encontrado por equipas militares de resgate na casa em que vivia no município de Oliva, e um homem de 64 anos que morreu num parque de campismo da mesma localidade e que sofreu um enfarte, disse a delegada do Governo de Espanha na região autónoma da Comunidade Valenciana, Pilar Bernabé, num ponto de situação ao início da tarde.

A estas duas vítimas confirmadas hoje soma-se outra mulher que morreu no domingo numa praia de Valência e "que foi tomar banho no mar no meio da tempestade marítima" já em curso e apesar de já terem sido emitidos avisos e alertas pelas autoridades, acrescentou.

As chuvas torrenciais, especialmente as que caíram durante a noite e madrugada, provocaram inundações em várias zonas da Comunidade Valenciana e entre o início da manhã e as 14:00 locais (13:00 em Lisboa), foram resgatadas 226 pessoas de locais isolados e invadidos pelas águas, com algumas delas retiradas de telhados, disse Pilar Bernabé.

Além das equipas de proteção civil valencianas, estão no terreno militares e forças de segurança.

Há ao todo 15 helicópteros envolvidos em operações de resgate e monitorização, estando também a ser usadas lanchas para retirar pessoas de diversos locais.

As autoridades, com o apoio da Cruz Vermelha, prepararam diversos espaços para acolher pessoas desalojadas e outras que vivem em situação de sem-abrigo. Só em Oliva, uma das localidades mais afetadas, foram já atendidas e acolhidas 130 pessoas num desses espaços, segundo as autoridades locais.

As autoridades regionais da Comunidade Valenciana publicaram uma ordem de confinamento de manhã para as zonas mais afetadas pelas chuvas e inundações que abrangia 145 municípios e que foi ao início da tarde levantada quase na totalidade, mantendo-se agora em vigor em oito localidades.

Por outro lado, a Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (Aemet) reduziu nas últimas horas o nível de alerta na Comunidade Valenciana por causa das chuvas de vermelho (o mais grave) para laranja (o segundo mais grave).

A previsão para as próximas horas é que "a maior adversidade" se desloque mais para norte, para a região da Catalunha, igualmente na costa espanhola do Mediterrâneo, onde deverá continuar a chover nas próximas 12 horas, mas "não nas quantidades tão elevadas" como as registadas na Comunidade Valenciana, disse a Aemet.

Em localidades da Comunidade Valenciana como Pego e Forna choveram até 700 litros de água por metro quadrado em 24 horas e, na comarca de Safor, também em Valência, o temporal foi "extraordinário", com quantidades de chuva que não se registavam desde 1987, segundo a Aemet.

O mau tempo em Espanha está também a atingir as ilhas Baleares, onde se mantém em vigor um alerta de nível máximo da proteção civil.

Alem das vítimas mortais confirmadas na Comuniade Valência, houve uma morte causada pelo mau tempo em Barcelona, na Catalunha, onde uma mulher foi arrastada pela corrente de um curso de água.